La poetessa vastese Eva Laudace, con Bambina lucertola, ha vinto la prima edizione del premio nazionale di poesia Pulchra Verba organizzato in occasione della quarta edizione del Festival della Fiaba organizzato con il sostegno del Comune di Modena e il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario sul Panaro, oltre che dell’Università di Bologna, dipartimento di Scienze dell’Educazione.

Nella bella cornice della Limonaia del Giardino Romantico di Villa Sorra a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, si è tenuta domenica scorsa la premiazione degli autori delle poesie vincitrici, selezionate da una giuria di esperti formata dal poeta Giancarlo Sissa, presidente di giuria e membro del direttivo del Festival della Fiaba, Alberto Bertoni, docente universitario, critico e poeta, Patrizia Dughero, poetessa ed editrice (Qudulibri), Giulio Costa, regista e membro del direttivo del Festival della Fiaba e Nicoletta Giberti, presidente del direttivo del Festival.

Con Eva Laudace sono stati premiati anche gli altri vincitori Cristina Babino, Davide Ferrari, Massimiliano Boschini, Serena Dibiase, Barbara Eforo, Roberta Sireno, Maria Francesca Di Feo, Fabrizio Tagliaferri, Giuliana Venturi e Maria Cristina Barbolini. Le loro poesie, sul tema "Legami di sangue e Legami di cuore", sono state stampate in uno speciale Quaderno Poetico in tiratura limitata che verrà distribuito in questo secondo weekend del Festival che si concluderà domenica sera con l'annuncio del tema per il 2018.

"Fiaba e Poesia accendono il linguaggio nelle sue modalità più misteriose e profonde - spiega Giancarlo Sissa, presidente di giuria - Le unisce l’energia psichica e mitica della parola, il legame di sangue e d’amore con le zone inesplorate della coscienza, delle zone più inquiete del quotidiano". Nella serata di premiazione gli autori hanno declamato le loro poesie davanti ad un attento pubblico. “Mi piace pensare che la poesia sia, insieme alla bellezza, un antidoto efficace contro le fatiche del mondo", ha sottolineato nell'occasione Nicoletta Giberti, direttrice artistica del Festival.

Bambina lucertola

Eva Laudace

Arrivavi con mille valigie

a chiudermi gli occhi

io per te allargavo la stanza

entravi nelle mie maniche

scucivo il cappotto

ma era soltanto per te

se c’erano cieli altissimi amavo

tutte le religioni

allora chiedevi Mi calmi amore?

- Stai sul mio corpo di rosa riposa

bambina lucertola al sole d’aprile

resta con me

guariremo domani il mio nero roseto infelice. -

Ma non ci fu luce

frontiera di cura

anni di spine strappate

la storia lo dice.

Nel mio nero roseto infelice

le spose più belle

non hanno la testa

mi tengono tra le braccia le rose.

I

Oggi è l’amore di un cane

che benedice la mia casa

dove ogni rosa

capovolta per seccare

ha il suo modo distinto di crollare.

Schiudono boccioli come bambine

attaccate al mio petto

al mio corpo e dappertutto

dolci pareti sussurrano

anche ai piccoli le loro armi.

II

Cosa c’era sul mio corpo dieci anni fa

se oggi il tuo mi dice tenerezze

che riaprono i pozzi

dove cadono i bambini

e ogni incidente si confonde

con una disgrazia antica.

Ti giro le spalle

mentre ti lascio

non dico niente

ho la dignità di un animale.

III

Non è un bambino la colpa di tutto

così piccolo che non conosce il suo valore

e lo cerca sempre attorno.

Sotto costellazioni di angosce primitive

rintocchi dolorosi

ricorda

nessuna casa nasce grande.

*

Quando torno dal mio primo amore

- seme sgusciato radice di ulivo che sono -

con le cime spezzate e le mani colme

d'acqua fresca

beviamo insieme sui ricami di pelle guarita

segni della eterna sfida

per la felicità.

Torno lungo i lacci del perdono

con le scarpe dei bambini

che non siamo stati

o sono ancora troppo fiabe

e corse in bicicletta con una rotella sola

la colpa di ginocchia sbucciate

i baci con un pizzico di saliva.