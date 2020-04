"Com'è possibile che il Comune di Vasto continui a ritardare per mesi la pubblicazione di atti dirigenziali, sottraendoli di fatto al controllo dei terzi e degli stessi consiglieri comunali?". Lo chiede Vincenzo Suriani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che ha presentato un'interpellanza al sindaco, Francesco Menna, "mentre - polemizza Suriani - continuano i malfunzionamenti del sito e dello stesso albo pretorio online, che risulta ormai da diversi mesi sdoppiato in due, e in parte funzionante con il link albo pretorio e in altra parte con il link albo pretorio 2017, prova principe, e non unica, della confusione informatica che regna ormai sovrana all’interno del Comune di Vasto.

Alla luce di questa ennesima pubblicazione di atti importanti in cospicuo ritardo, e alla luce della firma apposta dalla segretaria comunale Rosa Piazza, che sostiene per iscritto negli atti stessi di averli ricevuti dagli uffici solo il 19 giugno 2017 è auspicabile - sostiene Suriani - un’indagine interna che accerti le responsabilità di questa ennesima ritardata pubblicazione, e si ricorda al sindaco Menna che il decreto legislativo numero 33 del 2013, all’articolo 1, recita: 'La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche'.

L’interpellanza verrà discussa nel prossimo consiglio comunale".