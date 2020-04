Domenica 25 giugno 2017 alle ore 10 avrà luogo il 1° Trofeo Golfo d’Oro, regata agonistica ed amatoriale di Sup Race che si svolgerà nello splendido scenario del Golfo di Vasto. La regata è organizzata dall’ASD Le Vele, centro sportivo di discipline acquatiche (windsurf e sup) affiliato FISW (CONI) CSEN e FISURF con il patrocinio dei Comuni di Vasto e San Salvo ed il supporto della Fondazione BCC della Valle del Trigno.

"Il Sup è una giovane disciplina sportiva - spiega Marco Salcito istruttore di windsurf e sup dell’ ASD Le Vele - che si pratica con una grande tavola da surf ed una pagaia ed in pochi anni è esplosa nelle spiagge di tutto il mondo. Il format della regata sarà una Battle of the Paddle molto avvincente che vedrà gli atleti e gli amatori sfidarsi in un percorso marino che congiungerà il centro Le Vele sito in via Lungomare Duca degli Abruzzi -concessione n°42- e lo stabilimento Cocorito di San Salvo, dove gli atleti prima di rientrare al punto di partenza correranno con la tavola in mano sulla spiaggia.

Durante la giornata vi sarà anche un importante appuntamento, fortemente voluto da noi - prosegue Salcito- e dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno, dedicato ai disabili. Parteciperà alla regata infatti l’atleta non vedente Matteo Fanchini che, dopo la gara, effettuerà una prima lezione di iniziazione al SUP con un gruppo di ragazzi non vedenti ed ipovedenti appartenenti alla Polisportiva La Fenice dell’UNICIECHI Abruzzo. Matteo Fanchini da anni sta portando avanti il Progetto Pagaia Bianca che è già attivo in cinque scuole del Nord Italia. Lo scopo del progetto è fare in modo che i disabili, attraverso la pratica di questo sport d’equilibrio, apprendano gesti e sensibilità motorie che possano poi trasferire nelle loro azioni quotidiane. La Fondazione BCC della Valle del Trigno insieme all’ASD Le Vele crede molto in questo progetto e nella concreta possibilità di riuscire a creare nella nostra costa un centro attrezzato per le discipline sportive acquatiche di tutti i disabili. Questo infatti è solo il primo di una serie di appuntamenti che verranno calendarizzati durante l‘estate".

Il secondo appuntamento si terrà presso il Centro vacanze Poker di Casalbordino lunedì 26 giugno, dove sono ospiti ragazzi dai 7 ai 20 anni per un campo estivo organizzato dalla UNICIECHI Abruzzo. "Intendiamo approfittare di questo 1° Trofeo Golfo d'oro per diffondere questo sport anche tra coloro che mai avrebbero pensato di poter scivolare sulle onde. Il motto di Matteo Fanchini -conclude l'istruttore- è Non è possibile che sia impossibile e da oggi sarà anche il nostro".