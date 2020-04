A 15 giorni dalla nascita della piccola Diletta mamma Antonella ringrazia tutto il reparto di ostetricia del nosocomio vastese per aver reso possibile il desiderio di un parto naturale con un pregresso cesareo. Vorrei ringraziare in primis il dott. Vincenzo Biondelli che con la sua professionalità e pacatezza mi ha seguita e tranquillizzata in ogni fase della gravidanza dal primo incontro alla mattina del parto e per avermi appoggiata, con tutte le precauzioni necessarie, nel percorso al parto naturale dopo un taglio cesareo. Ringrazio il primario dott. Matrullo e tutto lo staff medico per avermi seguita e supportata.

Ringrazio tutte le ostetriche per avermi spronata ed essermi state accanto emotivamente oltre che fisicamente durante la fase preparatoria. Ed infine ringrazio la caposala Mariagrazia Buongiorno che con estrema professionalità mi ha assistito mi ha motivata ed ha fatto nascere la mia seconda principessa.

Al giorno d'oggi si fa presto a criticare e a parlare di incompetenza, io forse andrò controcorrente ma per me il personale medico e ostetrico, del reparto di ostetricia di Vasto, che mi ha seguita è stato estremamente professionale ed umano dimostrando che, con le giuste condizioni, volere è potere e loro sono al tuo fianco!

Grazie di cuore a tutti i medici le ostetriche e le infermiere.

Antonella Mascolo