È tutto pronto a San Salvo per la 13ª edizione del Trofeo Podistico città di San Salvo - Memorial Dino Potalivo e la 7ª edizione di Corrinsieme che, sabato 24 giugno, richiameranno in città tanti appassionati della corsa provenienti dall'Abruzzo e anche da fuori regione. Ieri, nella sede sansalvese di Metamer, main sponsor che da 11 anni sostiene l'iniziativa della Podistica San Salvo, gli organizzatori hanno presentato nel dettaglio la manifestazione. "Il trofeo podistico di San Salvo - ha detto Nicola Fabrizio, a.d. di Metamer - è il primo evento che ogni anno mettiamo nel calendario delle nostre attività. Siamo convinti che una società debba restituire qualcosa al territorio in cui opera e, negli anni, si è creato un legame speciale con questa iniziativa e in particolare, poi, con la Corrinsieme. Per questo voglio ringraziare il presidente Colamarino che mette in campo tanto impegno sulla base della passione".

Di "sport come strumento per l'inclusione", ha parlato il sindaco Tiziana Magnacca, ricordando la partecipazione di tanti amministratori alla Corrinsieme accanto ai ragazzi dell'Arda. "Il trofeo podistico - ha sottolineato il sindaco - è anche occasione di promozione della città e quest'anno anche dei prodotti tipici che verranno consegnati come premi. Sono davvero orgogliosa di poter partecipare". Il presidente della Podistica San Salvo ha ricordato le caratteristiche tecniche del percorso, 10 km. per la gara competitiva, 4 per la non competitiva oltre alla camminata e al percorso ridotto per la Corrinsieme. "E poi saremo tutti insieme, alla Villa Comunale, per il pasta party organizzato dal Comune".

Particolarmente attesa è la Corrinsieme, che vede il coinvolgimento dell'Arda, dell'Avis e di sponsor come Marcello Costruzioni e Metamer. "Negli anni si sono avvicinati in tanti - ha detto Egidio Scardapane, vicepresidente Arda ed ex presidente della Podistica San Salvo -. Quest'anno avremo con noi anche il Cordown, il coordinamento nazionale di tutte le associazioni down. Spesso questi ragazzi vengono esclusi ma nello sport essere diversi è normale. Per questo rivolgo un appello alla città perchè sia presente sabato a fare il tifo per loro". Il presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano ha sottolineato come "l'amministrazione comunale abbia le idee chiare su come procedere in senso sportivo in una città matura" comunicando, nel ricordo di Dino Potalivo deceduto per problemi cardiaci, come "questo incontro avvenga in maniera non casuale nel giorno in cui a San Salvo è iniziato il corso per l’utilizzo del defibrillatore che verrà installato nei pressi del Comune".

Infine un appello ai sansalvesi lo rivolge anche il presidente Colamarino: "Vi invito ad essere tutti presenti e ad avere pazienza se, nell'orario della gara, ci sarà qualche disagio per la circolazione". La gara attraverserà via Istonia, via dello Stadio, via Duca degli Abruzzi, via Roma, Corso Garibaldi. "Apposita segnaletica e un’adeguata comunicazione - comunicano gli organizzatori - verrà predisposta per limitare quanto contenere i disagi al traffico veicolare".

Il programma

Ritrovo ore 17.00 via Istonia (di fronte alla Villa Comunale)

Passeggiata ore 17.15 nel centro storico con Nordic Walking e Walking aperta a tutti

Partenza gara ragazzi ore 17.45

Partenza Corrinsieme ore 18.15

Partenza gara competitiva e non competitiva ore 19.00

E’ previsto un ricco ristoro per tutti i partecipanti e pasta party gratuito. La serata sarà allietata dagli Amici delle Tradizioni, gruppo folkloristico di San Salvo.