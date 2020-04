L'All Games San Salvo ha scelto Marco Mileno come nuovo allenatore per la stagione 2017/2018 del campionato di serie C1 di calcio a 5. La società del presidente Di Ghionno, dopo aver salutato mister Alfredo Lanza, ha puntato sull'esperto tecnico vastese, uno dei pionieri del calcio a 5 nel territorio, con un lunga esperienza in panchina dalla serie C alla serie A2. Mileno, negli ultimi anni, è stat protagonista della rifondazione del movimento del futsal a Vasto, dedicandosi in particolare alla cura dei giovani del settore giovanile.

”Ho colto con entusiasmo la proposta del presidente Salvatore Di Ghionno - ha detto il neo tecnico biancazzurro -. – Sono molto convinto del progetto che la società ha in mente e li ringrazio di aver pensato a me come guida tecnica dei ragazzi che faranno parte della rosa. Non ci poniamo obiettivi, scenderemo in campo ogni sabato per vincere e per far divertire il pubblico sansalvese. Stiamo lavorando quotidianamente, insieme alla società, per allestire una rosa competitiva. Sono certo che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni".

Dopo la scorsa stagione, iniziata con la caccia alla promozione e poi conclusa con la permanenza in C1, l'All Games San Salvo cerca di proseguire nel buon cammino degli ultimi anni. "Cercavamo un allenatore di categoria - dice il presidente Salvatore Di Ghionno -. Ci siamo guardati intorno e abbiamo pensato: quale scelta migliore se non quella di mister Marco Mileno? È stato sempre il primo nome della lista, crediamo sia uno dei migliori conoscitori di futsal in regione; ci farà divertire, ne siamo certi. A nome della società faccio un grosso in bocca al lupo a Mileno, siamo convinti sia la scelta giusta. I giocatori avranno tanto da imparare da uno come lui. Sarà una stagione entusiasmante".

Scelto l'allenatore c'è ora da allestire la rosa per il prossimo campionato. "Nei prossimi giorni verranno ufficializzati i nuovi arrivi e parte dei riconfermati della passata stagione", dicono dalla società sansalvese.