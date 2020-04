Brutta caduta con lo scooter, fortunatamente senza gravi conseguenze, per una ragazza minorenne questa mattina a Vasto. La giovane mentre era in sella al suo Piaggio Liberty e percorreva via Magnacervo è caduta a terra a causa di una profonda buca nell'asfalto. "La conducente, minorenne L.P.S., riportava delle escoriazioni e graffi agli arti e veniva portata al Pronto Soccorso da un famigliare, giunto sul posto successivamente. Il ciclomotore riportava lievi danni", spiega il comandante della Polizia locale Giuseppe Del Moro.

È stata trasportata in pronto soccorso, in condizioni fortunatamente non gravi, la donna, R.M. le sue iniziali, che questa mattina, alle 10.15 circa, è finita fuori strada mentre percorreva la statale 16 alla guida della sua Fiat Panda. L'incidente è avvenuto al km. 515,200 in località San Nicola e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure mediche e gli uomini della polizia municipale di Vasto che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Qualche minuto prima gli agenti del comando di Piazza Rossetti erano intervenuti in via Ciccarone, nei pressi dell'incrocio con via Santa Caterina da Siena, "per verificare i danni provocati da un’autovettura Fiat Brava - spiega il comandante Giuseppe Del Moro -, condotta da P.G. fortunatamente rimasto illeso, che durante la marcia aveva abbattuto una parte della segnaletica verticale presente nella rotatoria. A causa dell’urto l’autovettura rimaneva danneggiata ed era necessario l’intervento di un mezzo del soccorso stradale per la rimozione del veicolo".

Sempre questa mattina "in prossimità del Complesso Fortunato sulla SS16 a Vasto Marina e nel piazzale De Gasperi quartiere San Paolo, il personale di Polizia Locale congiuntamente agli uomini della Guardia di Finanza di Vasto procedevano a controlli mirati relativamente alla vendita di prodotti ortofrutticoli di tipo itinerante. Durante gli stessi venivano riscontrate vendite irregolari su aree pubbliche nel rispetto della vigente normativa sul commercio, procedendo al contestuale sequestro di diverse cassette di frutta e ortaggi. Sono state riscontrate inoltre violazioni di carattere fiscale".