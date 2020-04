Ci sarà domani venerdì 23 giugno alle ore 10.00 nell'aula consiliare la proclamazione degli eletti all'assise civica sansalvese. Alla proclamazione ufficiale provvederà il presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo.

Sindaco

Tiziana Magnacca

Maggioranza

Maria Travaglini (San Salvo Città Nuova, 578 voti)

Oliviero Faienza (San Salvo Città Nuova, 525)

Tony Faga (San Salvo Città Nuova, 469)

Vincenzo Ialacci (San Salvo Città Nuova, 405)

Carla Esposito (San Salvo Città Nuova, 361)

Giancarlo Lippis (Per San Salvo, 642)

Tonino Marcello (Per San Salvo, 330)

Elisa Marinelli (Per San Salvo, 223)

Carmen Di Filippantonio (Per San Salvo, 213)

Eugenio Spadano (Lista Popolare, 466)

Fabio Raspa (Lista Popolare, 200)

Opposizione

Gennaro Luciano (candidato sindaco Pd)

Antonio Boschetti (Pd, 374)

Giovanni Mariotti (Pd, 164)

Angelo Angelucci (candidato sindaco coalizione)

Marika Bolognese (San Salvo Democratica, 225)