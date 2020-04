Centinaia di balle di fieno a fuoco durante la festa del santo a Dogliola. È il pesante bilancio dell'ultima serata nel piccolo comune del Medio Vastese. L'allarme è scattato dopo le 22 mentre in paese erano in corso i festeggiamenti in onore di San Luigi, a lanciarlo un automobilista di passaggio che ha avvisato il proprietario del fienile poco fuori il centro abitato. L'uomo, un dipendente comunale, è riuscito a mettere in salvo i numerosi animali da allevamento e i cani da guardia prima che fosse troppo tardi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vasto e di Ortona e le squadre di protezione civile di Dogliola e Palmoli; non sono arrivati, invece, i carabinieri chiamati dal sindaco Rocco D'Adamio.

Pesante il danno economico causato dalle fiamme e sgomento in paese. A quanto pare ci sarebbero pochi dubbi sulla natura dolosa dell'incendio. Il primo cittadino si limita amaramente a commentare: "Non ho più parole".