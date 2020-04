Inizierà "nel cuore della montagna sacra" la Settimana escursionistica abruzzese presentata nei giorni scorsi da Giuseppe Celenza, della Scuola Centrale di Escursionismo, ai soci della sezione vastese del Cai.

"La Settimana escursionistica abruzzese - spiega il presidente della Commissione per l'escursionismo del Cai Abruzzo, Massimo Prisciandaro - ha in sé un enorme valore culturale perché ci fa apprezzare la storia ed il paesaggio della nostra Regione. Dai Parchi Nazionali della Majella e del Gran Sasso - Monti della Laga, dal Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise e da quello Regionale del Sirente-Velino, che attraverseremo con l’entusiasmo dell’escursionista attento e interessato, emerge il ritratto genuino del territorio abruzzese. Zaino in spalla quindi, con il Cai, per immergerci in questo palcoscenico della natura, per scoprire le bellezze ed i valori naturalistici e culturali della nostra montagna, animata dalle tradizioni delle popolazioni che vi abitano".

Si inizierà sabato 24 giugno da Caramanico Terme (due le escursioni in programma; il 25 le escursioni "Il balcone orientale dell'Adriatico" e "Antiche testimonianze di lotta" dal Rifugio Pomilio al monte Acquaviva; lunedì 26 "Nel regno del vento", con Secinaro, Valle Lupara e Monte Sirente; il 27 "Sul ghiacciaio più a sud d'Europa", dai Prati di Tivo al Ghiacciaio Calderone; il 28 "Al cospetto di sua maestà, il Corno Grande", a Campo Imperatore e Monte Aquila, e "Sulla vetta più alta dell'Appennino" (Campo Imperatore, Sella del Brecciaio e Vetta Occidentale); il 29 "Tra i cento meravigliosi giochi d'acqua" a Cesacastina, Valle delle Cento Fonti, Sorgente Mercurio e un'altra a Cesacastina, Valle delle Cento Fonti, Sorgente Pane e Cacio, Cima della Laghetta, Monte Gorzano; il 30 "I colori e le acque del Parco" a Civitella Alfedena, Camosciara, Cascate Basse e un'altra escursione a Civitella Alfedena, Camosciara, Cascate Basse, Cascata Alta, Rifugio Belvedere della Liscia; sabato 1 luglio, invece, "Scoprire le fate" (Val Fondillo, Grotta delle Fate) e "Scoprire le fate, gli orsi i camosci" (Val Fondillo, Grotta delle Fate, Valico P. dell'Orso, Tre Confini, Rif, Forca Resuni, Civitella Alfedena); si chiude domenica 2 luglio con "Il sentiero Piergiorgio Frassati" (Collelongo, Madonna al Monte, Monte S. Elia, Fonte S. Elia).

