Da venerdì prossimo i residenti a Vasto potranno recarsi presso gli uffici della Mazal Global Solutions srl, in via Crispi, per sottoscrivere abbonamenti stagionali (40 euro dal 1 luglio al 30 agosto) o giornalieri (5 euro) per i parcheggi a pagamento di Vasto Marina (325 sono i "posti blu" sul litorale). Per sottoscrivere l'abbonamento servirà un documento di riconoscimento e il libretto di circolazione. Ad annunciarlo questa mattina in conferenza stampa, il sindaco Francesco Menna, il vicesindaco Paola Cianci, e l'assessore Gabriele Barisano, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

"Da anni - ha sottolineato l'assessore Barisano, dopo i saluti del sindaco Menna - i cittadini attendevano questo provvedimento. Ad aprile abbiamo dato un atto di indirizzo per il nuovo bando per la gestione dei parcheggi a pagamento, ma già da quest'anno abbiamo chiesto al gestore in via sperimentale di dare la possibilità ai residenti di usufruire di abbonamenti. Ringrazio tutta la Giunta per il grande sforzo fatto in questa direzione".

Per gli abbonamenti sono a disposizione gli uffici della Mazal Global Solutions in via Crispi 23/25, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30.