Si allarga la rete dei club alcologici della provincia di Chieti. Entro il 10 settembre l'apertura della sede di San Salvo, affidata alla dottoressa Margherita Riggi, che "sarà - spiega la dottoressa Amina Di Fonzo, responsabile del Cat di Vasto - servitore insegnante del nuovo club, che si chiamerà Margherita, come il fiore i cui petali sono indispensabili l'uno all'altro per raggiungere l'armonia. Il gruppo sarà gemellato con gli analoghi club abruzzesi e, in particolare, con quello di Vasto, poiché il bacino d'utenza del territorio del Vastese è, putroppo, molto ampio".

Inoltre, "il prossimo 2 luglio si svolgerà l'Interclub o Festa delle famiglie presso la cominità Il Sentiero di Chieti". Da diversi anni, il club alcologico Anima di Vasto offre un'assistenza concreta e qualificata a coloro che vogliono uscire dalla schiavitù della bottiglia.