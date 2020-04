Dopo tanta attesa è arrivato per gli studenti il momento di affrontare gli esami di maturità. Non prima, però di aver trascorso assieme qualche ora della vigilia in quella che è la loro Notte prima degli esami. Da qualche anno gli studenti degli istituti vastesi hanno iniziato a trascorrerla tutti insieme, nella zona del monumento alla Bagnante. Si scambiano quattro chiacchiere con i ragazzi delle altre scuole e si brinda per scacciare la tensione del momento. Anche ieri sera erano in tanti a Vasto Marina per vivere quello che resterà comunque uno dei ricordi più intensi del percorso scolastico.

Tra sorrisi e qualche volto teso, perchè col passare delle ore la tensione inizia a farsi sentire, c'è stato tempo per ascoltare tutti insieme le note di Venditti e anche... per una benedizione speciale. Infatti, quando i ragazzi hanno visto passare l'auto con Don Domenico Spagnoli e fratel Dionigi Taffarello li hanno invitati a fermarsi con loro.

Don Domenico ha accolto l'invito a condizione che gli studenti vivessero quel momento con profondità e non come "un rito magico". Ha quindi guidato una semplice preghiera, con un pensiero a "quei ragazzi meno fortunati di voi che vivono in terre segnate dalla guerra", e ha poi impartito la benedizione sulle decine di studenti presenti.

La maturità 2017 inizierà oggi con la prova di italiano (e anche ieri sera impazzava il toto-tracce), poi la prova specifica per ogni istituto e lunedì 26 la terza prova multidisciplinare. Poi toccherà agli orali. A tutti i maturandi un grande in bocca al lupo per i loro esami e l'augurio di vivere questi giorni raccogliendo il frutto dell'impegno dei cinque anni trascorsi sui banchi di scuola.