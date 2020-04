Situazione in stand by e la pazza idea dell'unione con il Lentella. Si tinge di giallo la vicenda legata alle dimissioni della dirigenza del Fresa Calcio, squadra militante in Prima categoria. Ieri mattina un comunicato a firma dei dirigenti annunciava le dimissioni dell'intero direttivo e la riconsegna del titolo sportivo al sindaco Giovanni Di Stefano [LEGGI].

Dopo l'annuncio, il presidente Olivio Stella ha contattato la redazione di zonalocale.it per precisare di non essere a conoscenza delle dimissioni dei dirigenti. Dall'ambiente, però, la decisione ci è stata confermata: "Il Fresa Calcio attualmente è senza dirigenza".

Anche il Comune finora no ha ricevuto alcuna comunicazione in merito. Il primo cittadino Giovanni Di Stefano ha appreso la notizia sul web e non nasconde un certo rammarico: "Si è trattato di una scorrettezza perché io non ero a conoscenza di nulla. Qui non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Se arriverà, vedrò se ci sono persone disponibili".

Il sindaco si spinge anche oltre e annuncia: "Se dovesse essere ufficializzata la decisione, cercherò il contatto con il Lentella (che quest'anno ha vinto il campionato di Terza categoria, nda) per far sì che venga creata un'unica realtà calcistica che non si limiterà solo alla squadra principale con pari dignità, ma soprattutto per avviare i più giovani allo sport, questa è la mia idea per valorizzare soprattutto i nostri ragazzi".