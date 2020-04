È tutto pronto per l'edizione 2017 di Paint my run, la corsa colorata che torna a Vasto dopo il successo della prima edizione [LEGGI]. Domenica 25 giugno sarà Vasto Marina ad ospitare l'evento che unisce sport, musica e tanto divertimento con l'organizzazione della Beach Sports Club, il patrocinio del Comune di Vasto (assessorato sport e turismo) e la collaborazione del Consorzio Vivere Vasto Marina, di Podistica Vasto, Libertas, Consorzio Matrix, Conad Superstore e Biosan.

Raduno alle 17 in lungomare Cordella, nei pressi della rotonda di viale Dalmazia, con il ritiro dei pacchi gara accompagnato da musica e animazione. Alle 19.30 la partenza della gara con il lancio di colori che accompagnerà i partecipanti lungo tutti il percorso. Alle 20.30 terminerà la gara e si continuerà con la festa colorata.

Nella quota di iscrizione (10 euro - gratis fino a 8 anni) sono compresi la sacca Paint my run, il pettorale, due bustine di colore in polvere, una bottiglia d'acqua e sconti con esercizi convenzionati.

Per iscrizioni online [CLICCA QUI]

È possibile iscriversi anche presso Edicola Il Chiosco (piazza Rodi, Vasto Marina), Bar Walter (via Ciccarone), Conad Superstore (via Cardone) e Molino Mare (via Zara, Vasto Marina)