Scadranno giovedì 29 giugno alle ore 12.00 i termini per la presentazione delle domande per accedere alle colonie estive riservate ai minori residenti dai 6 ai 12 anni, programmate dall’amministrazione comunale per il mese di luglio.

Sono previsti due turni (dal 3 al 14 luglio – dal 17 al 28 luglio) oppure si può fare richieste per l’intero periodo (dal 3 al 28 luglio) con frequenza dal lunedì al venerdì e con possibilità di scelta dell’orario ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o del tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 16.30.

La quota di partecipazione è così stabilita:

€ 50,00 per il 1° turno: dal 3 luglio al 14 lugliodalle ore 8.00 alle ore 13.00

€ 70,00 per il 1° turno: dal 3 luglio al 14 luglio dalle ore 8.00 alle ore 16.30

€ 50,00 per il 2° turno: dal 17 luglio al 28 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00

€ 70,00 per il 2° turno: dal 17 luglio al 28 luglio dalle ore 8.00 alle ore 16.30

€ 90,00 per turno intero dal 3 luglio al 28 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00

€ 130,00 per turno intero dal 3 luglio al 28 luglio dalle ore 8.00 alle ore 16.30

La fascia pomeridiana sarà attivata solo nel caso in cui ci sia la richiesta di almeno 15 utenti.

Il modello di domanda è disponibile presso il sito www.comune.sansalvo.gov.it o il segretariato sociale del Comune di San Salvo.

"È un’ottima opportunità che riserviamo promossa dal nostro Comune – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca per poter frequentare la Colonia marina ben organizzata con personale qualificato e attività che stimolano la partecipazione e la creatività dei bambini".