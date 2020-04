È in programma per venerdì 23 giugno alle ore 20 il consiglio comunale d'insediamento per la riconfermata amministrazione guidata da Angelo Marchione. Secondo mandato consecutivo, quindi, per gli amministratori della lista Uniti verso il futuro che si è imposta con il 55,63% su Insieme per ricominciare di Claudio Cianciosi.

Questa la composizione della prossima assise civica:

Angelo Marchione (sindaco)

Maggioranza

Fabio Di Vito

Melissa Porcaro

Federica Vinciguerra

Angelo Di Pasquale

Simone Mignano

Massimo Racciatti

Chiara Amicucci



Minoranza

Claudio Cianciosi

Fernando Di Croce

Angelo Maria Cianciosi

Quella di venerdì, inoltre, sarà l'occasione di parlare anche del progetto tornato a galla della discarica della società Vallecena srl inserita all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Domani il progetto sarà valutato dal comitato Via [LEGGI].