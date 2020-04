"Questo sconcio è presente da giorni. Il tutto è stato favorito da chi ha avuto la brillante idea di posizionare in quel punto la campana per la raccolta del vetro, trasformando il piazzale in una latrina", scrivono a Zonalocale.it alcuni residenti di via delle Croci.

Le foto sono state scattate nel piazzale all'incrocio con via Tobruk. Vicino a una panchina in pietra sono stati scaricati rifiuti ingombranti di diversi generi: dalla parabola satellitare, al legno da cui sporgono chiodi appuntiti e arrugginiti. Scene di ordinaria inciviltà. I residenti chiedono lo spostamento del contenitore e la bonifica dell'area.