Mentre il calendario completo degli eventi estivi a cura del Comune è ancora in fase di rifinitura, iniziano ad arrivare le prime ufficializzazioni delle date dell'estate sansalvese.

Tra gli eventi di punta c'è la quarta edizione di Progetto Sud, presentata a inizio mese [LEGGI]. Dal 25 al 27 agosto sul palco di piazzale Cristoforo Colombo si alterneranno numerosi ospiti, tra i quali spiccano i nomi di Santino Cardamone, Mama Marjas, Piccola Underground Orchestra, Modena City Ramblers, Roy Paci & Aretuska e Clementino. Confermata la formula che vedrà nelle stesse serate Street Food d'Amare con una parte del lungomare riservato agli stand enogastronomici.

In campo musicale confermato l'appuntamento con il Summer Vintage Rock'n'roll. Per tre serate (7-9 agosto) la marina sarà animata dai ritmi del rock, rockabilly, surf e swing. Sul palco si alterneranno The Lucky Strikes, The Heart Attacks, The Go Getters, Don Diego Trio, The Voodoo Bros, The Booze Bombs, Earl Jackson, The Mad Tubes, The Hot Road, The Saloon Boys e Redmount Mario.

Nel centro storico appuntamento il 15 luglio con la musica indipendente di Fiato Sospeso [LEGGI]. La manifestazione di piazza San Vitale sarà accompagnata anche da stand di fumettisti e street food. Confermato, poi, il Festival itinerante della birra artigianale abruzzese con la seconda edizione di In Fermento Beer Festival (7-8 luglio) dell'associazione Io c'entro.

Il 12 agosto la consolidata "Cena del Mosaico" a cura del comitato civico San Salvo Lavora.

Spazio poi allo sport con il memorial "Dino Potalivo" e Corrinsieme (24 giugno) e il primo torneo di calcio a 5 allo Sport Village di San Salvo. Da citare poi l'importante appuntamento con la sensibilizzazione per i più piccoli con Puliamo a fondo sulla spiaggia del biotopo (24 giugno) e il concorso d'artigianato della Pro Loco con il tema "Abruzzo (9 luglio).

Infine, da annotare sull'agenda, il 2 luglio: tutti con il naso all'insù per ammirare il terzo "Air Show Costiera dei Trabocchi".

Non ci sarà, invece, la manifestazione "Fumetto in Fiera".

LE DATE GIA' IN PROGRAMMA

24 giugno - "Puliamo a fondo. Per un mare sicuro e pulito", dalle ore 9 presso il biotopo di San Salvo Marina (Scuba Global Service)

24 giugno - XIII Memorial “Dino Potalivo” - VII Corrinsieme, piazza Papa Giovanni XXIII (Podistica San Salvo e Arda)

26 giugno - Inizio 1° torneo di calcio a 5 Sport Village San Salvo (Mille Sport)

1° luglio - Convegno “Il mondo del volo dei droni”, ore 9.30 porta della terra. Dimostrazione pratica “Davide Bucci”, ore 15

1° luglio - Dalle 16.30 prove dell’Air Show Costiera dei Trabocchi

2 luglio - Esibizione Air Show Costiera dei Trabocchi, dalle 16.30

7 - 8 luglio - In Fermento Beer Festival, centro di San Salvo dalle ore 19 (Io c'entro)

9 luglio - 3° Concorso Artigianato Creativo "Abruzzo", San Salvo Marina, dalle 10 alle 19 (Pro Loco San Salvo)

15 luglio - Fiato sospeso, piazza San Vitale (Fatto Bene)

29 luglio - Notte Rosa, San Salvo Marina

7, 8, 9 agosto - Summer Vintage Rock'n'Roll Festival, lungomare Cristoforo Colombo, dalle 18

12 agosto - La cena del Mosaico, piazza San Vitale (San Salvo Lavora)

13 agosto - Nottambula, centro storico (New Generation)

17 agosto - La notte di Vasco, piazzale Cristoforo Colombo

25 agosto - Progetto Sud Festival: Santino Cardamone, Modena City Ramblers. Lungomare Cristoforo Colombo

26 agosto - Progetto Sud Festival: Piccola Underground Orchestra, Roy Paci & Aretuska. Lungomare Cristoforo Colombo

27 agosto - Progetto Sud Festival: Mama Marjas, Clementino. Lungomare Cristoforo Colombo

25-27 agosto - Street Food d'Amare, lungomare Cristoforo Colombo