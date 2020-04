Metamer, la società di vendita gas ed energia elettrica con gli uffici a San Salvo, Vasto, Lanciano, Termoli e Pescara lancia un preoccupante allarme e invita i propri clienti a prestare la massima attenzione alle truffe. "In questi giorni - scrive infatti l'amministratore delegato, Nicola Fabrizio - diversi clienti ci segnalano di essere stati contattati da presunti operatori di Metamer, in realtà truffatori, che con la scusa di aggiornamenti tariffari obbligatori cercano di introdursi in casa e di far firmare documenti che nulla hanno a che fare con la nostra società. È una truffa! Quelle persone sono falsi addetti Metamer. La nostra società non ha venditori porta a porta, avendo operato la scelta commerciale di fornire un servizio ad alto valore aggiunto mediante gli sportelli sul territorio, che rappresentino un punto di riferimento per la nostra clientela ed il nostro territorio, senza tuttavia invadere l’intimità domestica dei nostri clienti".

"Negli ultimi giorni - aggiunge l'ad Metamer - abbiamo inoltre registrato anche casi di operatori telefonici che contattano gli ignari clienti spacciandosi per addetti Metamer con il chiaro intento di far firmare con l’inganno contratti di fornitura gas ed energia elettrica non riconducibili alla nostra società. Se doveste essere contattati da nostri presunti incaricati che insistono per venire a casa vostra non fidatevi, è una truffa! Avvertite i nostri uffici o le forze dell’ordine. Se questo è già avvenuto e avete firmato contratti non desiderati, probabilmente siete stati già truffati, vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici per ripristinare i rapporti con la Metamer. Soprattutto vi preghiamo di diffondere quanto più possibile la notizia in modo da tutelare le categorie maggiormente esposte al rischio truffa, in special modo le persone anziane".