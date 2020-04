"Nessun risultato dirà ciò che siete, il vostro valore, i vostri sogni. Per questo vi dico: date a questo passaggio la giusta importanza che merita, ma non rendetelo, in alcun modo, un giudizio definitivo su voi stessi". Francesco Menna, sindaco di Vasto, scrive una lettera aperta agli studenti che stanno per affrontare l'esame di Stato.

"Cari ragazzi, si avvicina una tappa fondamentale per ciascuno di voi. Un passaggio che se da un lato conclude il percorso degli studi superiori, dall'altro vi apre alla prospettiva di cià che verrà, della vita che comincia da domani.

Ogni vigilia è sempre giustamente carica di tensioni ed aspettative: immagino come state trascorrendo queste ore di attesa, pensando alle prove che vi attendono, alle emozioni che le accompagneranno, al risultato con cui desiderate coronare il lavoro di questi anni.

Ma nessun risultato dirà ciò che siete, il vostro valore, i vostri sogni. Per questo vi dico: date a questo passaggio la giusta importanza che merita, ma non rendetelo, in alcun modo, un giudizio definitivo su voi stessi.

Anche se ora, presi dalla preparazione, non lo considerate, le scelte che vi apprestate a compiere identificheranno ciò che sarete, costruiranno il vostro futuro, la vostra avventura di cittadini, liberi e appassionati: un cammino che vi auguro entusiasmante e ricco di soddisfazioni".