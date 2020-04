Ottimo bilancio per la squadra in rosa della Tennis Tavolo Vasto agli ultimi Campionati Assoluti di categoria di Terni. Grande sorpresa per Margherita Cerritelli, classe 2004, che nonostante i soli 20 mesi di attività, ha raggiunto i quarti di finale nel singolo V categoria, sfiorando di poco il podio. Impegnata successivamente anche nel singolo IV categoria, ha superato sorprendentemente la fase a gironi, battendo tra l’altro Giulia Endrizzi, atleta tra i primi 20 in Italia nella superiore categoria allieve.

Ottimo anche l’esordio nel doppio femminile, dove la coppia Marzia Comparelli-Margherita Cerritelli, per la prima volta schierate insieme in un campionato italiano, ha raggiunto i quarti di finale battendo le più esperte Venderev-Bonardi, per poi essere sconfitte solo dopo un estenuante 3-2 che avrebbe permesso alla coppia vastese l’accesso alle semifinali.

Indubbiamente questi risultati fanno ben sperare per il futuro in rosa della Tennis Tavolo Vasto, guidata dai sui allenatori Stefano Comparelli (anche presidente della Tennis Tavolo Vasto, nonché presidente delle Fitet Abruzzo), Paolo Caserta e Shan Jun.