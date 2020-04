Con la cerimonia inaugurale andata in scena ieri sera sul parquet del PalaBCC ha preso il via ufficialmente la finale nazionale under 16 eccellenza maschiledi basket Trofeo 'Claudio Monti'. Le città di Vasto e quella di Ortona, solo nella prima parte, ospiteranno per una settimana le sedici migliori squadre giovanili italiane che si contenderanno il titolo tricolore di categoria. "Qui tra voi ci sono i futuri giocatori della nazionale", ha detto il presidente Fip Abruzzo Francesco Di Girolamo nel suo discorso di apertura. E sono tanti i talenti che compongono le squadre che da oggi pomeriggio daranno vita ad un torneo certamente entusiasmante. Otto partite al giorno, quattro a Vasto e quattro a Ortona fino a mercoledì. Poi, da giovedì, sarà il palazzetto di via dei Conti Ricci ad ospitare gli scontri diretti fino ad arrivare alla finalissima di domenica 25 giugno alle 18.

A dare il benvenuto alle sedici squadre, ai componenti della commissione tecnica e agli arbitri, è stato il presidente della Vasto Basket, Giancarlo Spadaccini, con il sindaco Francesco Menna e l'assessore allo sport Carlo Della Penna. Il presidente Di Girolamo ha ricordato quanto sia prezioso l'apporto organizzativo della società biancorossa alle attività della pallacanestro abruzzese. Spadaccini, dal canto suo, ha esortato i ragazzi a dare il massimo in questa competizione e in generale nel loro impegno sportivo e nella vita.

Dopo la consegna dei riconoscimenti ad ognuna delle squadre finaliste, medaglie, magliette e targa-ricordo, il capitano del Basket Treviso ha letto la formula di giuramento degli atleti, seguito poi dal giuramento letto da uno degli arbitri. A concludere la serata è stato l'inno di Mameli cantato assieme da giocatori e pubblico. Oggi si inizia con le sfide cge a Vasto si disputeranno alle 14, 16, 18 e 20.

Le formazioni partecipanti

Girone A: Stella Azzurra, Pallacanestro Treviso, Banca Sella Biella, Dolomiti Energia Trento

Girone B: PMS Basketball Troino, Pallacanestro Vado, Grissin Bon Reggio Emilia, CAB Stamura Ancona

Girone C: Armani Junior Milano, Azzurra Trieste, Fortitudo 103 Academy, Guerino Vanoli Basket

Girone D: Unipol Banca Virtus Bologna, Men Sana Basketball, Oxigen Bassano, Teve Pallacanestro Varese