La Sansalvese durante la stagione ha abituato i propri tifosi a netti capovolgimenti di risultati, nel bene e nel male, ma quello di ieri ha le sfaccettature dell'impresa.

Sul campo di via Stingi i biancoblù hanno affrontato il Rapino nella gara decisiva del triangolare dedicato alle squadre sconfitte nelle finali play off dei tre gironi della provincia di Chieti. Dopo aver battuto nel primo turno in trasferta, i Draghi San Luca due settimane fa, la formazione allenata da Paolo De Luca ieri è riuscita a ribaltare il pesante svantaggio iniziale da 3 a 0 a 4 a 3 conquistando la promozione in Seconda categoria. Sugli scudi Cordisco, mattatore della giornata grazie alla tripletta messa a segno; la quarta rete è stata siglata da Malatesta.

Si conclude così nel migliore dei modi il primo anno sui campi da calcio di questa squadra nata da un gruppo di amici. Mister De Luca a zonalocale.it esprime la propria soddisfazione e traccia gli obiettivi per l'anno prossimo: "Un primo anno soddisfacente soprattutto per i ragazzi e la dirigenza che hanno fatto una grandissima stagione. Ci prepariamo per la prossima con l'obiettivo di fare un ottimo campionato. La Seconda non è come la Terza sulla quale abbiamo puntato, ora vedremo come preparare al meglio la stagione insieme alla dirigenza".

La Sansalvese è la terza squadra a guadagnare la promozione raggiungendo il Lentella vincitore del campionato [LEGGI] e la Virtus Tufillo che proprio contro i biancoblu hanno vinto la finale play off [LEGGI].