Oltre mille euro di danni per un bottino di 180 euro. È il bilancio dell'ultimo colpo messo a segno a San Salvo. Nel mirino dei ladri questa volta è finito il ristorante-albergo Da Italia di via Caravaggio. I ladri, come racconta il proprietario Angelo Angelucci, hanno girato la telecamera per poi forzare una finestra; quando si sono accorti della presenza di una seconda telecamera, l'hanno staccata. Le immagini, tuttavia, sono state recuperate e sono al vaglio degli inquirenti.

Una volta dentro, i malintenzionati hanno messo a soqquadro la stanza con il registratore di cassa riuscendo a portare via 180 euro. Il danno agli infissi, invece, è di gran lunga superiore: mille euro. Sul caso indagano i carabinieri di San Salvo.

Solo sei giorni fa un altro furto con scasso era stato portato a termine in pieno giorno in via Bernini [LEGGI].