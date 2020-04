Più accogliente. Rinnovata. E con un rinnovato entusiasmo di dirigenti e attivisti. Riapre ufficialmente, dopo i lavori, la sede del Circolo nautico di Vasto Marina. Ieri sera amanti del mondo della vela e curiosi sono stati accolti dal presidente, Nicola Mastrovincenzo, e dai dirigenti per il vernissage ufficiale.

"Ogni anno - ha sottolineato Mastrovincenzo - i 120 soci investono non poche migliaia di euro per la sede, oltre che per la scuola vela, un punto di riferimento essenziale per i ragazzi. E' notizia fresca l'ottimo risultato ottenuto a Pescara, con gli Juniores al primo e al secondo posto e gli Allievi al terzo e al quinto delle qualificazioni nazionali. Per i ragazzi, abbiamo investito 35mila euro di budget. Inoltre, pur avendo un porto notoriamente non sicuro, cerchiamo di offrire ricovero alle imbarcazioni. Tra le sedi di Vasto Marina e Punta Penna, abbiamo dieci assunzioni annuali, per svolgere al meglio le attività che interessano 120 soci e le 100 imbarcazioni in banchina. Crediamo nella valenza della sussidiarietà tra associazione amministrazione comunale, con cui abbiamo fatto sponda per organizzare il calendario delle manifestazioni estive. All'amministrazione comunale diciamo: conosciamoci meglio. Non siamo né di destra, né di sinistra, né di sotto, né di sopra. Chiediamo di aprire un'interlocuzione formale. Ci consigliano di trasferirci in altre sedi, in particolare a Montenero di Bisaccia, ma noi amiamo la vastesità e ci batteremo per mantenere qui e così questa sede".

"Mi auguro - ha detto il sindaco, Francesco Menna - che riusciremo a fare di questa sede la più bella dell'Adriatico e a ingrandirla, anche riguardo alle attività per i diversamente abili".

L'organigramma - Presidente: Nicola Mastrovincenzo. Vice presidente e direttore sportivo: Gianni Mariotti. Tesoriere: Maurizio Cattafesta. Addetto al patrimonio: Nicolino Della Guardia. Cerimoniere: Giovanni Donadoni. Segretario: Nicola Savini. Rappresentanti Dnpp: Enzo D'Annunzio, Emidio Salvatorelli, Giovanni Monteferrante. Deleghe specifiche: Maria Luisa Ciufici, Antonietta Muscella, Giuseppe Cialone, Nicola Lapenna, Marcello Tondi. Revisori dei conti: Fernando Pignatelli, Renato Ghianni, Cesare Barbieri, Alessandro Felisati (supplente). Probiviri: Silverio D'Anniballe, Sebastiano Del Casale, Flavio Cardillo, Enzo Totaro (supplente).