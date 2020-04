"Fotografare per capire". Così il fotografo Alessandro Pace sintetizza lo spirito del corso tenuto al centro culturale "Aldo Moro" conclusosi con la mostra 9 sguardi sul territorio.

Le lezioni di progettazione fotografica sono durate 5 mesi, "Il soggetto della mostra – spiega Pace a zonalocale.it – è un invito a fermarsi e osservare il territorio. I partecipanti hanno raccolto questo invito catturando così tante sfaccettature della città: il campione di box, la prima associazione bandistica, luoghi abbandonati".

Ambiente ideale quello trovato a San Salvo dove "durante il corso ho cercato di fornire loro una cultura e una grammatica per poter iniziare. Sono molto soddisfatto, si è creato un bel gruppo e il centro culturale si è distinto per professionalità e disponibilità, così come i ragazzi di Civico Zero, Pierluigi Ortolano e Davide Pitetti, anime del corso".

"Fotografare per capire"... sulle pareti della sala circolare del centro culturale sono esposti 9 sguardi diversi sulla città e sul territorio: la zona della "167", una "città nella città"; i luoghi abbandonati della zona industriale; i volti e gli strumenti della prima associazione bandistica; il campione sportivo; la marina, dove l'urbanizzazione sottrae spazi al verde ecc.

La mostra è stata inaugurata venerdì scorso, sarà possibile ammirare i lavori dei corsisti tutti i pomeriggi fino al 23 giugno (ore 17-20).