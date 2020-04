E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Vasto S.F., il motociclista vastese di 44 anni rimasto ferito nell'incidente avvenuto oggi, poco dopo mezzogiorno, sulla statale 16.

L'impatto tra il motociclo e la Kia Picanto guidata da D.M, 86 anni, è avvenuto in località San Tommaso, nella parte meridionale di Vasto Marina, all'altezza di un incrocio con una traversa. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale. "In base alle prime informazioni - racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale di Vasto - le condizioni del ferito non sono gravi. Sono in corso gli accertamenti medici".

Dopo i primi soccorsi sul luogo dell'incidente, avvenuto lungo la corsia sud, il quarantaquattrenne è stato adagiato su una barella dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e dei rilievi eseguiti dai vigili.