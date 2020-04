Per non dimenticare...anzi per ricordare è il titolo della tre giorni di iniziative organizzate dalla scuola di formazione politica Fo&Pa dedicate a Giuseppe Spataro, di cui ricorrono i 120 anni dalla nascita (12 giugno 1879). Dopo il convegno nella pinacoteca di palazzo d'Avalos [LEGGI] ieri sera c'è stata la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del busto di Spataro posto in piazza del Popolo. Don Antonio Bevilacqua ha guidato un momento di preghiera alla memoria dell'uomo politico nato a Vasto e sempre legato alla sua terra nel corso della sua vita.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Menna e l'assessore Marchesani, il vicepresidente del consiglio comunale Elio Baccalà e il consigliere comunale Francesco Prospero. Ad Antonella Treviso e Laura Vinciguerra, rispettivamente coordinatrice e componente del direttivo di Fo&Pa, il compito di deporre il mazzo di fiori per rendere omaggio a Giuseppe Spataro nell'aiula dove a breve verrà risistemata una targa per ricordarne la storia.

Questa sera alle 19, nella concattedrale di San Giuseppe, verrà celebrata una santa messa in suffragio di Spataro.