È stato un pomeriggio dalle tante emozioni quello vissuto nella caserma dei vigili del fuoco di Vasto dove, ad un anno dalla tragica e prematura scomparsa, è stato ricordato Giuseppe Crisci. Alla presenza dei suoi familiari e dei suoi amici i vigili del fuoco della provincia di Chieti si sono sfidati in un mini-torneo di calcio a 5, sul campo del liceo Pantini-Pudente. Quattro le squadre in campo, in rappresentanza dei distaccamenti di Casoli, Ortona, Lanciano e Vasto, di cui Crisci era colonna portante. Dopo le prime due sfide del pomeriggio sono stati i lancianesi e i vastesi ad accedere alla finale, vinta poi dai padroni di casa.

In questa giornata speciale tutte le squadre hanno indossato la maglia su cui spiccava il volto sorridente di Giuseppe e la scritta "Sempre nei nostri cuori", ideata dai colleghi del suo turno. Al termine delle partite c'è stata la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide dedicata ai caduti posta sulla facciata della caserma di via Madonna dell'Asilo, con l'omaggio del capo distaccamento Giovanni Di Nardo e di tutti i presenti. A sottolineare questo momento le note del silenzio. Poi vigili del fuoco, parenti e amici hanno raggiunto la chiesa di San Giuseppe dove è stata celebrata una santa messa in suffragio di Giuseppe Crisci.