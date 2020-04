Il 15 giugno scorso si è riunito il direttivo del comitato civico per discutere delle ultime elezioni amministrative. Abbiamo esaminato la situazione e abbiamo deciso di riorganizzare la gerarchia dei collaboratori con l'auspicio di raggiungere gli obbiettivi già fissati dalla fine dello scorso anno e largamente esposti nel programma, nelle interviste e durante i comizi. Il comitato ha assunto una nuova forma organizzativa più strutturata e più funzionale; le nuove funzioni verranno ufficializzate nel corso della prossima settimana.

Un sentito ringraziamento va a tutti i sansalvesi che ci hanno scelto, che hanno scelto il candidato sindaco Osvaldo Menna e i membri delle due liste San Salvo Lavora e San Salvo èVviva; il vostro consenso non è stato vano, continueremo comunque a lavorare con voi e per voi con le manifestazioni, con le proposte all'amministrazione, attraverso il comitato civico aperto al pubblico per accogliere le vostre richieste e in tutte le altre modalità con cui ci avete già conosciuti nel corso degli anni.

La prima iniziativa sarà “La cena del Mosaico”, giunta alla sua terza edizione; lo scorso anno piazza San Vitale ha visto 450 commensali che hanno degustato pietanze preparate da ex cuochi di Villa Santa Maria con l'accompagnamento musicale dei Jazz-in. Un grande successo, una serata di classe e ben riuscita che ha trovato consensi da tutti. Quest' anno l'appuntamento è fissato per sabato 12 agosto; nei prossimi giorni, nella nuova pagina del Comitato (San Salvo LavOra) verranno pubblicati tutti i dettagli.

Cogliamo occasione per fare i nostri migliori auguri al rieletto sindaco della città di San Salvo Tiziana Magnacca; a lei, al suo staff e a tutti i consiglieri confermati o neo eletti, auguriamo buon lavoro nell' auspicio di una collaborazione produttiva sotto l'aspetto turistico, occupazionale e sociale, per la cura del centro storico e di tutte quelle che sono le necessità di cui la nostra San Salvo ha bisogno. Ad maiora

Dalmazio Peduto

Coordinatore del Comitato Civico

Alessio Di Penta

Portavoce del Comitato Civico Cittadino