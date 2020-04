Si è svolta venerdì 16 giugno, la cerimonia del passaggio del martelletto, che ha sancito ufficialmente l'investitura di Christian Valentino alla carica di presidente del Lions Club San Salvo.



In un clima solenne, ma di grande cordialità, Emanuele Cieri ha passato il testimone, incassando il pieno plauso da parte di tutti i soci presenti, per l'eccellente lavoro svolto in quest'anno di mandato che lo ha visto protagonista. Toccanti e sincere le sue parole di commiato: "Quest'esperienza ha contribuito ad una mia importante crescita personale – ha dichiarato l'attuale past president – lascio solo la carica di presidente, ma di certo non verrà meno la responsabilità e l'impegno verso il gruppo. Sono e resto un Lions, per sempre".

Intenso il discorso di insediamento del neo presidente che ha sottolineato come il dono e l'aiuto arricchiscano la vita di chi li offre, tanto quanto quella di chi li riceve. "Sarà fondamentale ricercare e inserire nuovi soci per poter apportare al gruppo ancora più energia e forza, aumentando così l'attivismo sociale e la solidarietà – ha spiegato Christian Valentino – ci impegneremo al fine di riproporre i service Lions che la comunità già conosce e che tanto ha apprezzato in termini di partecipazione e riscontro, quali gli screening specialistici gratuiti per i bambini di prima elementare, il progetto Martina, viva Sofia, ecc. e naturalmente dedicheremo particolare attenzione ai temi che il governatore entrante evidenzierà".

Al termine della cerimonia, Christian Valentino ha presentato il nuovo direttivo che lo affiancherà durante quest'anno di lavoro. Ai membri, il neo presidente ha donato una penna, simbolo dell'impegno che sarà profuso per riuscire, insieme, a scrivere una nuova ed importante pagina nella storia dei Lions.



Il nuovo direttivo del Lions Club San Salvo 2017-2018:

Presidente: Christian Valentino

Past President: Emanuele Cieri

I Vice Presidente: Claudio De Nicolis

Segretario: Virginio Di Pierro

Tesoriere: Agostino Venanzio Bolognese

Cerimoniere: Emanuele Ciuffi

Censore: Remo Pavone

Officer Telematico: Virginio Di Pierro

Addetto Stampa: Tiziana Pollutri

Direttore Comitato Soci: Antonio Cocozzella

Coordinatore LCIF di Club: Claudio De Nicolis

Consiglieri: Giuseppe Quinzii, Antonella Vicoli, Giuseppe De Vito, Michele Molino, Silvana Marcucci, Antonino Vicoli

Ufficio Stampa

Lions Club San Salvo