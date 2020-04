Ancora un successo per una delle formazioni della Promo Tennis Vasto. Questa volta a guadagnarsi le luci della ribalta sono gli atleti che hanno partecipato al campionato di D2 che, dopo la vittoria contro il CT L'Aquila, hanno conquistato la promozione in D1. Una squadra formata dagli esperti giocatori Alessandro Iannetti, Daniele Quinzii, Giovanni D'Isernia e Francesco Parente, capitanati da Mosè Ferretti. Dopo una serie di intense sfide la formazione vastese è riuscita così a conquistare una meritata promozione confermando così la crescita del circolo, affermatosi come una delle realtà tennistiche più importanti della regione Abruzzo.

Nella prossima stagione, infatti, la Promo Tennis potrà schierare due squadre in D1 e una squadra in serie C, facendo scendere in campo giocatori provenienti dal vivaio interno ed espressione del territorio e continuando a valorizzare sempre più le nuove leve che crescono nella scuola guidata dal maestro federale Giuseppe D'Alessandro che continua a togliersi soddisfazioni anche da atleta avendo conquistato in questa stagione il titolo regionale over 55.