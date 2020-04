Taglio del nastro questa mattina per la nuova porta della chiesa di San Paolo Apostolo, che fa parte dei lavori di ammodernamento e abbellimento della chiesa guidata dal parroco don Gianni Sciorra che prevedono la realizzazione del campanile, in via di costruzione, e la pavimentazione della piazza. La nuova porta è stata donata alla comunità di San Paolo dal Lions Club Vasto Host in occasione del 100° anniversario della fondazione del Lions International. Questa mattina, nel piazzale della chiesa, si è svolta la cerimonia coordinata dal cerimoniere del club, Pietro Grassi, con la partecipazione delle istituzioni civili e militari, di tanti fedeli, dei bambini che hanno ricevuto a maggio la prima comunione, tanti ragazzi delle scuole calcio e i soci dell'Anmi di Vasto.

Hanno aperto gli interventi di Luigi Sabatini, presidente del club, del sindaco di Vasto Francesco Menna e di Marcello Dassori, governatore del distretto 108A. Monsignor Bruno Forte ha tagliato il nastro mentre il parroco Don Gianni Sciorra e a don Gianni Boezzi hanno scoperto la nuova porta, progettata dall'architetto Walter Di Renzo e realizzata dalla Nuova OCM di Vasto. Poi la celebrazione della santa messa al termine della quale Don Sciorra ha espresso la sua gratitudine al Lions Club Vasto Host e a tutti i suoi collaboratori che, in questa come in altre occasioni, non hanno fatto mai mancare impegno a favore della comunità di San Paolo. Secondo il sindaco di Vasto, Francesco Menna, l'inaugurazione della chiesa e del campo in erba sintetica sono "primi ed inequivocabili segnali dell'azione di rinnovamento che la nostra amministrazione ha messo in campo per questo importante polmone della nostra città".