Piantine colorate per rendere più bello il recinto esterno dell'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto. È questa l'iniziativa messa in campo nei giorni scorsi dagli Young Heroes del centro di apprendimento della lingua inglese Helen Doron English di Vasto. Tutti i centri Helen Doron English hanno promosso una serie di eventi seguendo il motto Let's grow together, cresciamo insieme, scegliendo semplici ma concrete azioni da svolgere nelle città. La responsabile del centro Helen Doron English, Aristea Di Ninni, e i suoi ragazzi hanno pensato all'APC di via Michetti, luogo in cui "la conoscenza attraverso i libri, nonostante la tecnologi, ha sempre grande valore. Questo è un posto che va visitato - ci ha spiegato Aristea Di Ninni -, tutti i luoghi di cultura vanno visitati e preservati".

I ragazzi, armati di paletta e innaffiatoio, hanno piantato delle begonie colorate lungo tutto il recinto, lasciando poi un cartello con il loro nome e delle scritte su cosa rappresenta per loro l'educazione. "Le iniziative su tutto il territorio nazionale - ha aggiunto Aristea Di Ninni - sono state improntate sul processo discover (scopri) - dream (sogna) - do (agisci). Con i ragazzi abbiamo scoperto questo luogo e abbiamo così pensato a questa iniziativa, accolta subito con entusiasmo dalla responsabile dell'APC Tania Del Signore".

Questo con la consapevolezza che "così come le piante sono indispensabili per il nostro ecosistema e la sopravvivenza dell'uomo grazie alla produzione di ossigeno, così l'istruzione e l'educazione, che passano attraverso i libri e la cultura, costituiscono l'ossigeno indispensabile per il sano corretto sviluppo della nostra società". E ora, dopo averle piantate, "torneremo a controllarle affinchè possano essere una bella presenza all'esterno di questo luogo tanto prezioso".