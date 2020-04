Sabato 17 giugno 2017 torna la Notte Bianca dei Libri e dei Lettori. Ecco il programma dell'iniziativa ideata e realizzata dall'associazione culturale Liber.



LETTI DI NOTTE

dalle ore 20:30 in poi, in piazza Barbacani

ore 20:30: I

CACCIATORI DI SOGNI.Laboratorioliberattivo per bambini condotto da Vittoria

Scopa ed Emanuela Petroro.

ore 21:30:LETTuRE BENDATE, Raccogliamo i

nostri sogni

ore 22:30:SOGNO ANARCHICO.Dai testi di

Giorgio Gaber. A cura di Giampiero Torello.

"Chiunque voglia condividere con noi la serata di sabato può leggere ad alta voce stralci di sogni tratti da libri letti e che ci rappresentano", si legge in una nota dell'associazione culturale Liber. "Inoltre nessuno verrà a conoscenza della vostra identità perché il pubblico sarà bendato e chi legge a voce alta porterà un nick name che sceglierà e comunicherà solo al libraio. A seguire ognuno potrà scrivere un proprio libero sogno su di un pezzo di carta che raccoglieremo nel Vaso dei sogni e apriremo durante la serata di Inediti, che è l' ultima di Scrittori in Piazza".

Associazione Liber - Comunicato stampa