La pioggia non ha fermato il Trisport 2017 che ieri sera ha vissuto il suo clou con le finali per la conquista della vittoria finale e del terzo gradino del podio. Dopo due settimane di intense sfide all'Oratorio Salesiano di Vasto sono arrivati a sfidarsi in finale i ragazzi di Baila como el Surio e Inps. Un pari nella prima sfida a calcio a 5, con le due ragazze in porta grandi protagoniste, mentre Suriani & co. si sono imposti nella sfida di basket. Nel match di pallavolo si è deciso tutto, con Di Giacomo e compagni che hanno provato fino all'ultimo a contrastare gli avversari ma hanno ceduto per 2-0 permettendo così a Baila como el Surio di conquistare i punti decisivi per la vittoria finale, rendendo così inutile la sfida al gioco jolly. Nella finale 3°-4° c'è stata la vittoria di Uaste Ham su Herta Vernello, anche qui con i punti decisivi aggiudicati nel match di pallavolo.

Quella di quest'anno è stata un'edizione di successo, con 22 squadre iscritte, oltre 300 giocatori e tanti ragazzi che hanno partecipato all'evento. Soddisfatti, quindi, gli organizzatori Luca Bozzella, Francesco Suriani, Michael Rossi e Francesco Di Bello, coordinati da Don Alessio Massimi, responsabile dell'Oratorio Salesiano [GUARDA LE INTERVISTE].

Con i premi per le prime tre squadre classificate, nell'ordin Baila como el Surio, Inps e Uaste Ham, sono stati assegnati riconoscimenti speciali a Marco Daniele (giocatore Trisport), Claudia Smerilli (giocatrice Trisport), Roberta Mileno (miglior giocatrice pallavolo), Francesco Cinquina (miglior giocatore pallavolo), Mattia Balzano (miglior giocatore calcio a 5), Carla Santini (migliori giocatrice calcio a 5), Giulia Novelli (miglior giocatrice basket), Andrea Marino (miglior giocatore basket), Riccardo Stefano (miglior giocatore jolly), Chiara Santoro (miglior giocatrice jolly), Matteo Cassone (miglior giocatore cuore - premio combattività), Silvia Campofredano (miglior giocatrice cuore - premio combattività), Christian Lauditi (giocatore rivelazione), Giorgia Di Croce (giocatrice rivelazione), Nunzio Di Gregorio (giocatore simpatia), Martina Spadaccini (giocatrice simpatia), squadra rivelazione Humilty Vilpando, squadra simpatia Ammull na bomb.