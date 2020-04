E' iniziata ieri pomeriggio, con convegno dal titolo Giuseppe Spataro, una vita per la democrazia, la tre giorni in onore dell'illustre uomo politico vastese. Assente Ciriaco De Mita, sono stati Licio Di Biase, ex presidente della Provincia di Pescara, autore del libro da cui è stato tratto il titolo del dibattito, l'avvocato Antonio Marcovecchio, don Antonio Bevilacqua e il consigliere comunale Francesco Prospero a ricordare, nella pinacoteca di Palazzo d'Avalos, vita e attività politica del senatore Spataro, anima della Democrazia Cristiana.

Al termine del convegno, il sindaco dei ragazzi, Simone Di Minni, ha inaugurato, a Casa Rossetti, la mostra fotografica intitolata Chi erano mai questi democristiani?

Oggi e domani la commemorazione, organizzata da Fo&Pa, scuola di formazione politica, e dai Democratici cristiani per l'Abruzzo in collaborazione col Comune di Vasto, prosegue con la deposizione, oggi alle 19, di un omaggio floreale ai piedi del busto di Giuseppe Spataro, in piazza del Popolo. Domani, alle 19, nella cattedrale di San Giuseppe, la messa in suffragio chiuderà le celebrazioni.