"Per noi, Giuseppe c'è sempre. E' trascorso già un anno, ma sembra successo ieri. Andiamo avanti in forza del suo ricordo. Viviamo come lui vorrebbe che vivessimo". E' il pensiero dei familiari di Giuseppe Crisci, il vigile del fuoco di Vasto morto nel 2016 in un incidente stradale, alla vigilia dell'anniversario della sua scomparsa.

I pompieri del Distaccamento di Vasto hanno organizzato per domani, nella caserma di via Madonna dell'Asilo, una serie di iniziative alla memoria di Giuseppe: un torneo di calcetto cui, dalle 15, parteciperanno squadre composte da colleghi di diversi Comandi della zona, ma anche una commemorazione con la deposizione di una corona d'alloro davanti alla caserma alle 18.30 e, alle 19, una messa di suffragio nella cattedrale di San Giuseppe. "E' sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi".