Dopo dieci anni di dirigenza, lascia la guida dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di Vasto il prof. Rocco Ciafarone, preside della scuola vastese che, nata nel 1962, ha formato e continua a formare intere generazioni di studenti sapendo sempre rinnovarsi e adeguarsi ai tempi che cambiano.

Per il dirigente scolastico Rocco Ciafarone, che ha dedicato questi ultimi dieci anni interamente al “Mattei”, è giunto il momento del pensionamento e sarà difficile, per quanti lo conoscono, non vederlo più, con l’inizio del prossimo anno scolastico, dietro la scrivania del suo ufficio nell’amata scuola di via San Rocco, dove il preside è solito intrattenersi fino a tardissima ora, con buona pace dei suoi collaboratori scolastici e del personale Ata.

Nel corso del Collegio dei docenti del 15 giugno il dirigente, visibilmente commosso, ha salutato la sua scuola, che per lui è stata, dal 2007, una vera e propria famiglia. Con il preside Ciafarone raggiungono il prestigioso traguardo del pensionamento anche i docenti Fausta Molino, Enza Suriani, Paolo Calvano e Giuseppe D’Ercole che, con dedizione e professionalità, hanno svolto quello che resta ancora, nonostante i difficili tempi che stiamo vivendo, il mestiere più bello del mondo.

A loro giunga un caloroso abbraccio e un grazie sincero e profondo da parte della grande famiglia del “Mattei”.

IIS Mattei Vasto