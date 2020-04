Successi vastesi al Campionato regionale di tiro a segno che si sono svolti lo scorso fine settimana a Sulmona. Due atlete tesserate per il TSN Lanciano ma che si allenano anche nella palestra di tiro dell'Air Shooting Club Vasto, hanno conquistato il titolo regionale di categoria. Primo posto per Leyla Belarbi nella carabina 10 metri juniores, specialità in cui la giovane vastese sta compiendo passi da gigante. Si conferma grande talento del tiro a segno Chiara Di Tullio che conquista due titoli nella categoria allievi, sia nella pistola 10 metri che nella pistola sportiva 10 metri.

Ma le soddisfazioni in casa vastese non si fermano qui. Infatti sono arrivati anche il terzo posto nella pistola 10 metri uomini per Federico Di Battista, il terzo posto di Giovanni Caruso nella spcialità pistola 10 metri categoria master e il terzo posto nella pistola sportiva 10 metri di Francesca Di Tullio.

Gli atleti vastesi torneranno in gara in questo fine settimana con la prova regionale che decreterà le qualificazioni ai Campionati Italiani.