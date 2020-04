Il fumo che esce dal motore. Il conducente è costretto a fermarsi subito, in piena autostrada, e a scendere dalla macchina, una Citroen C3. Dal cofano si innalza una densa colonna di fumo alta decine di metri.

Sono i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto a spegnere il rogo che distrutto un'auto nella tarda mattinata di oggi. L'allarme è scattato attorno alle 12.30, sul viadotto che si trova al chilometro 448 della corsia nord, in località Villaggio Siv, al confine tra Vasto e San Salvo. Le due persone che viaggiavano sulla C3, due persone residenti a Roma di ritorno dalle vacanze, sono riusciti a scendere dall'auto e mettersi in salvo.

La polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud ha disposto il blocco del traffico per motivi di sicurezza. Una lunga coda di veicoli è rimasta incolonnata in autostrada durante le operazioni di spegnimento delle fiamme ma, fortunatamente, non si sono registrati problemi.

Per smaltire la coda che si è creata, è stata disposta l'uscita obbligatoria al casello di Vasto Sud. La corsia Nord è stata riaperta al traffico alle 13.15.