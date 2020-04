Sarà nuovo (almeno in parte) lo staff tecnico della Vastese calcio nella prossima stagione di serie D. In panchina c'è stato il ritorno di Gianluca Colavitto, l'allenatore che aveva guidato i biancorossi nella promozione dall'Eccellenza all'interregionale ma che aveva interrotto il suo cammino in casa Vastese lo scorso febbraio, dopo una prima parte di stagione positiva. A fine stagione, insieme a Massimiliano Favo, hanno salutato anche il preparatore atletico Roberto Barrea e quello dei portieri Massimo Marconato.

Con il nuovo direttore sportivo Francesco Micciola, arrivato nella società del presidente Bolami al posto di Pino De Filippis, sono arrivati anche i nuovi componenti dello staff che avrà il compito di guidare il gruppo biancorosso su cui ora ci sono ben poche certezze. C'è il ritorno in biancorosso, con il ruolo di allenatore in seconda, di Michele Stivaletta, che aveva guidato con entusiasmi e ottimi risultati la juniores fino alla stagione 2014.

A curare la parte atletica sarà Umberto Cianfrone mentre l'allenamento dei portieri sarà affidato a Pierpaolo La Barba, che da calciatore ha difeso la porta del Vasto Marina. Per questi ultimi da registrare una lunga e positiva esperienza nello staff tecnico del settore giovanile della Virtus Lanciano.

Il ds Micciola avrà poco più di un mese per allestire l'organico che si radunerà il 24 luglio per l'inizio del ritiro estivo sul Lago di Bomba. Sarà una Vastese profondamente rinnovata rispetto a quella della passata stagione con poche riconferme, prevalentemente nel settore under, e molti i nuovi arrivi.