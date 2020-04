Vetrina 'social' per Filippo Palizzi che oggi, nel giorno della sua nascita, è stato celebrato sul profilo Instagram della Galleria degli Uffizi. L'associazione Abruzzotrotter ci ha segnalato la pubblicazione di un quadro del pittore vastese sul profilo ufficiale della Galleria degli Uffizi [CLICCA QUI], il "Campo di grano con papaveri". Sul profilo Instagram (da oltre 54mila follower) della Galleria degli Uffizi sono già centinaia le persone che hanno visto ed apprezzato l'immagine che rende omaggio al pittore e alla sua terra in una sorta di buon compleanno, così come fatto con tanti altri grandi artisti del passato.

La descrizione del quadro. Figlio di una famiglia di artisti, Filippo Palizzi nacque oggi nel 1818 a Vasto, in Abruzzo. Di ritorno da un soggiorno parigino nel 1855 passando da Firenze vi portò l’esperienza della pittura sul vero della Scuola di Barbizon influenzando gli amici pittori macchiaioli. Sul motivo tratto dal vero Palizzi combinava la ricerca della sintesi formale con l’attenzione ai dettagli più diversi e accidentali, senza mai sacrificare la visione d’insieme. A lungo di stanza a Napoli, dipinse questo piccolo studio durante un’estate a Cava dei Tirreni (Salerno): la visione d’oro del grano maturo, accesa dal rosso dei #papaveri e animata dalla presenza discreta di una pecorella a destra, costituisce il cuore di questo brano di natura che nella sua semplicità parla all’animo del pittore come a quello dell’osservatore.

Il quadro si trova nella Galleria di Arte Moderna a Palazzo Pitti a Firenze.