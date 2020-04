L’ufficio Ambiente del Comune di San Salvo ha predisposto il calendario del servizio di disinfestazione adulticida di tutto il territorio comunale per l’anno 2017. L’attività avrà inizio domani notte e si completerà, con uscite periodiche e ripetute il prossimo 2 ottobre.

Disinfestazione adulticida:

17 giugno, 28 giugno, 5 luglio, 12 luglio, 31 luglio, 7 agosto, 19 agosto, 31 agosto, 8 settembre, 22 settembre e 2 ottobre

Nei giorni fissati per le disinfestazione la cittadinanza è invitata a tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni e a non lasciare all’esterno di esse biancheria o prodotti alimentari. Per ragioni atmosferiche il calendario potrebbe subire delle variazioni che saranno comunicate.

Comune di San Salvo