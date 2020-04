Torna con il sorriso Federico Antenucci dai Campionati italiani di tennistavolo che si sono disputati a Terni. Il giovane pongista del Tennistavolo Vasto, nel doppio maschile di 4ª categoria, è riuscito a superare due turni eliminatori. Nel singolo maschile di 4ª categoria, invece, Antenucci ha superato il girone fermandosi poi nel primo turno a eliminazione diretta, entrando tra i primi 80 del torneo su 435 partecipanti. Altra buona prova nel sindolo di 3ª categoria, in cui è riuscito a battere 3-2 il Toscano Cerretti (numero 100 d'Italia) e uno spagnolo tesserato per la Sicilia, altro ottimo atleta. Anche in questa competizione il giovane vastese si è attestato tra i primi 80 del torneo sui 360 partecipanti.

"Sono molto contento per i risultati ottenuti - commenta Antenucci - soprattutto per i 700 punti conquistati che mi permetteranno di fare un deciso salto in aventi nel mio posizionamento nella classifica generale italiana. A Terni sono riuscito a raccogliere il frutto di tanto lavoro in allenamento e dell'esperienza maturata con la maglia della mia squadra. Voglio esprimere davvero un grande grazie ai miei coach Shan Jun e Paolo Caserta e al presidente Stefano Comparelli che mi sono sempre accanto".