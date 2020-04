Sono oltre 300 i ragazzi che, dalla scorsa settimana, stanno dando vita ad un'avvincente edizione 2017 del Trisport, torneo organizzato all'Oratorio Salesiano di Vasto. La formula è ormai collaudata, con sfide in tre discipline, calcio a 5, pallavolo e basket, ed un gioco jolly, estratto ogni sera dal repertorio dei giochi oratoriani, con formazioni miste tra ragazzi e ragazze, queste ultime obbligatoriamente in campo in ogni partita.

Da ieri sera sono iniziate le fasi cruciali del torneo, con le classificazioni dal 5° all'8° posto mentre tra stasera e domani le quattro migliori squadre, tra le 22 iscritte, si contenderanno la vittoria finale.

E, oltre alle decine di giocatori in campo, tanti altri ragazzi stanno affollando in queste sere l'Oratorio Salesiano per assistere alle appassionanti sfide tra le diverse squadre. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, in cui il Trisport è tornato ad essere punto di riferimento tra i tornei estivi cittadini (e non solo) gli organizzatori Luca Bozzella [GUARDA L'INTERVISTA], Francesco Suriani, Francesco Di Bello e Michael Rossi, coordinati da Don Alessio Massimi [GUARDA L'INTERVISTA] hanno messo in campo un grande impegno anche in questa edizione di successo che va verso la sua conclusione.

Questa sera (salvo imprevisti legati al meteo) le quattro squadre rimaste in gara si sfideranno nelle semifinali. Domani, venerdì 16 giugno, la finale 3°-4° posto e la finalissima che decreterà la squadra vincitrice del Trisport 2017.