In occasione dell’Air Show 2017, del 1° e 2 luglio 2017, sulla Costiera dei Trabocchi, l’Aero Club di Ancona ha proposto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di San Salvo e di Vasto un concorso di disegno "per far conoscere ai bambini, futuri cittadini, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) dell’Aeronautica Militare, prestigioso gruppo di piloti conosciuti in tutto il mondo".

Al concorso hanno aderito entrambi gli Istituti Comprensivi di San Salvo: il n. 1 con il plesso di via De Vito e le classi delle insegnanti Katia Piscicelli, Anna Vozza, Michelina La Verghetta, Cinzia Ciavatta e Annamaria Perrucci; il n. 2 con i plessi di Sant’Antonio e via Ripalta e le classi V B e V C degli insegnanti Angela Di Rito, Elena Michilli, Angelica Torricella e Luca Baldassarre e la V A delle insegnanti Maria Gina Priori, Daniela D’Andrea e Maria Aurelia Petrucci.

I disegni (in totale 88), realizzati su carta da album nelle rispettive sedi scolastiche, saranno consegnati all’organizzazione dell’Air Show (Aero Club di Ancona), che quest'anno fa riferimento alla Dmc Costiera dei Trabocchi. I primi 50 lavori selezionati dalla commissione di valutazione verranno esposti in occasione della mostra sulla "Storia della Pattuglia Acrobatica Nazionale", che si terrà tra il 30 giugno e il 2 luglio prossimi presso il Palazzo d’Avalos di Vasto. I 4 lavori ritenuti migliori saranno infine – la sera del 30 giugno – premiati con un poster autografato del comandante delle Frecce Tricolori. I restanti disegni, una volta riconsegnati alle rispettive scuole, potranno essere utilizzati per una mostra nei plessi di appartenenza.

Comune di San Salvo