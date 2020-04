C'è grande entusiasmo in casa Circcolo Tennis Vasto per i risultati ottenuti dai suoi giovanissimi atleti. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella Coppa delle Province, con il circolo Boselli rappresentato da ben quattro atleti sugli otto della provincia di Chieti, i Campionati Regionali giovanili, disputati presso il Centro Sportivo Prati37 di Pescara hanno regalato grandi soddisfazioni.

Su tutte la vittoria di Anna Tambelli (classe 2007) che, dopo un incontro terminato 6-1/6-2, si è confermata campionessa regionale under 10 facendo il bis del titolo conquistato lo scorso anno. Nello stesso tabellone ha ben figurato la sua compagna di allenamento Elena Presutto, che ha sfiorato la finale di un soffio cedendo soltanto al terzo set. Non sono stati da meno Leonardo Licitra (classe 2007) che ha raggiunto la semifinale, così come Michele Prisciantelli (2006).

Gli appuntamenti non mancheranno neanche in estate visto che i giovanissimi tennisti saranno impegnati nei prossimi giorni nel Trofeo Kinder a Castel di Sangro per poi dedicarsi alla tappa vastese dello stesso circuito ormai diventato un appuntamento fisso per il Circolo Tennis Vasto.

Queste affermazioni in campo giovanile sono state accolte con rande soddisfazione da parte del presidente Eugenio Spadano e di tutto il direttivo. "I risultati rendono merito al lavoro svolto dal maestro Danilo Licitra e dal suo staff che, con professionalità e dedizione, seguono costantemente i ragazzi nelle loro avventure sportive. Siamo certi che il lavoro e i sacrifici dei ragazzi e delle rispettive famiglie verranno ripagati da risultati sempre maggiori trasmettendo soprattutto i veri valori dello sport per contribuire alla crescita personale di ogni giovane allievo in un ambiente sano e genuino".