Dal 1° maggio, in viale Dalmazia a Vasto Marina, c’è un nuovo locale: Alla Marina bistrot - pub 2.0, ovvero il luogo giusto dove fermarsi per un pranzo o una cena a base di pesce, di carne e di… qualità e cortesia. Ma non solo. Simone Scafetta, il titolare, ci parla della sua intuizione. "L’idea di aprire questo format nasce dall’esigenza di ampliare l’offerta enogastronomica di Vasto Marina, di completarla rivisitando concetti tradizionali e di ammodernarla con nuovi strumenti tecnologici che avvicinano i giovani a degustare i prodotti locali, ordinando con una app.

Per soddisfare queste premesse, Alla Marina è strutturata, a pranzo, come un bistrot dove poter pranzare in maniera informale ma sobria, in totale comfort, al prezzo giusto e degustare antipasti caldi e freddi,primi e secondi, preparati dallo chef con i prodotti del giorno, per poi assaporare gustosissime fritture, secondi a base di pesce e carne, insalatone e verdure grigliate, per poi lasciarsi coccolare da frutta e dolci preparati in giornata. Il tutto accompagnato dai vini delle nostre colline, da un suggestivo prosecco doc o dai vini biologici delle colline abruzzesi.

All’imbrunire, il locale assume le vesti di un pub marino 2.0, con i nostri panini a base di pesce, come il tonno, il baccalà o il salmone, oltre che i gamberetti. Ma la novità assoluta è rappresentata dal brodetto in baguette ovvero dal brodetto di pesce, già sfilettato e pronto per essere assaporato in una croccante baguette. È il panino, per eccellenza che unisce la tradizione della cucina locale degustata in modo moderno.

Naturalmente nel menù del pub si ritrovano gli antipasti caldi e freddi, le inimitabili fritture (con calamari, gamberi rosa freschi e verdure) e le cozze, sia gratinate che alla marinara, in coccio con patatine fritte. Già, le patatine! Rigorosamente fresche, tutti i giorni. Ma l’offerta enogastronomica propone anche hamburger classici di vitello, angus, panini con prodotti tipici come ventricina, pecorino abruzzese e altro. Abbiamo anche l’angolo del gusto con piatti pensati per i vegetariani, vegani e per celiaci. Completa la nostra vasta offerta, la fantastica tagliata con rucola e pomodorini.

La cucina si basa su ingredienti locali. Il nostro obiettivo è quello di utilizzare prodotti della nostra regione Abruzzo, tant’è che a me piace parlare di chilometro abruzzese piuttosto che km. zero, nella consapevolezza che le prelibatezze della nostra amata terra possono soddisfare tutti i palati e trovano ampio risalto nel nostro menù". La cura in cucina è accompagnata dall’attenzione nel servizio di sala e da uno sguardo verso la tecnologia. "È possibile ordinare direttamente con il proprio smartphone i piatti preferiti. Inoltre, prossimamente, sarà attivato il servizio di prenotazione dei menu da asporto. Ordinando comodamente da casa o dalla spiaggia bisognerà solo venire qui a ritirare il proprio pranzo".

È questo un luogo dove trascorrere il tempo del pranzo o della cena immersi in un’atmosfera tipica dei luoghi marini e che, nelle intenzioni di Scafetta, vuole diventare un punto di riferimento per il buon mangiare dodici mesi l’anno. “La nostra idea è destagionalizzare il nostro servizio. Abbiamo creato uno staff con il giusto connubio tra persone altamente specializzate nel campo della ristorazione e chi rappresenta la tradizione in cucina, con la figura della mamma o della classica zia di famiglia che fa sentire il cliente come a casa”. Passata l’estate, quindi, Alla Marina bistrot e pub 2.0 continuerà a restare aperto, annunciando eventi tematici per dare voce ai prodotti del territorio.

"Credo che Vasto Marina possa diventare un polo eno-gastronomico - sottolinea Scafetta -. Con l’impegno di tutti gli operatori del settore si possono esprimere qualità e servizi al turista, sia esso straniero, occasionale o residenziale, e ai cittadini vastesi e dei territori limitrofi, che decidono di rinfrescarsi al mare, tutta l’estate. Ogni operatore dovrebbe specializzarsi così da far decollare la nostra località turistica e, partecipando alle iniziative e agli eventi, come quelli del Consorzio Vivere Vasto Marina, a cui ho aderito con entusiasmo, fare rete per valorizzare il territorio.

E Alla Marina parteciperà! Buone vacanze e in bocca al gusto!!!".

Alla Marina - bistrot e pub 2.0

Via Dalmazia, 2 - Vasto Marina

